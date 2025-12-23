В ремесленном дворе «Добродей» стартовали премьерные новогодние интерактивные программы
- 12:30 23 декабря 2025
Декабрь и январь – самое время отправиться в увлекательное путешествие по следам трех волшебных коней, историю которых вы сможете узнать, посетив ремесленный двор «Добродей».
Приглашаем туляков и гостей оружейной столицы России стать участниками интерактивной программы «Три коня».
Погрузитесь в увлекательное знакомство с кузнечным и столярным ремеслами, получите возможность расписать игрушку-коня в этно-стиле, которая станет не только украшением новогодней елки, но и сувениром.
Завершится путешествие по ремесленному двору «Добродей» в атмосфере настоящего русского гостеприимства – чаепитием из самовара с ароматным пряником.
Необходима предварительная запись – по телефонам: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.
27 декабря 15:00
03 января 2026 14:00
06 января 2026 14:00
08 января 2026 14:00
Цена 765 рублей.
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А, Б
6+
Билеты можно оплатить Пушкинской картой.
Реклама. ГУК ТО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ", ИНН 7104523449