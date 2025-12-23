Новости компаний

В ремесленном дворе «Добродей» стартовали премьерные новогодние интерактивные программы

  12:30 23 декабря 2025
Фото предоставлено медиацентром ГУК ТО «ОЦРК»


Декабрь и январь – самое время отправиться в увлекательное путешествие по следам трех волшебных коней, историю которых вы сможете узнать, посетив ремесленный двор «Добродей».

Приглашаем туляков и гостей оружейной столицы России стать участниками интерактивной программы «Три коня».

Погрузитесь в увлекательное знакомство с кузнечным и столярным ремеслами, получите возможность расписать игрушку-коня в этно-стиле, которая станет не только украшением новогодней елки, но и сувениром.

Завершится путешествие по ремесленному двору «Добродей» в атмосфере настоящего русского гостеприимства – чаепитием из самовара с ароматным пряником.

Необходима предварительная запись – по телефонам: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.

27 декабря 15:00 
03 января 2026 14:00 

06 января 2026 14:00 
08 января 2026 14:00 

10 января 2026 14:00 

Цена 765 рублей.

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А, Б

6+

Билеты можно оплатить Пушкинской картой.

 

