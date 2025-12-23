Поймать перо Жар-птицы
На минувших выходных в Тульском государственном цирке при полном аншлаге прошла премьера яркой новогодней программы, которая не зря названа «Жар-птица» - она такая же огненно-яркая, буквально обжигающая зрителей невероятной силы эмоциями, дарящая волшебство сказки, погружающая в мир русского фольклора и народных традиций.
Начинается действо с рождественской ярмарки - на арену высыпают скоморохи и русские барыни в кокошниках. Какая же ярмарка без медведей? А вот и косолапые - пляшут, кувыркаются, гоняют на самокате и даже балансируют на канате!
На арену вылетают кошки - обычные, русские простонародные, черно-белые и тигрово-полосатые. Но что они вытворяют! Даже прыгают через кольцо, словно настоящие тигры.
Потрясает «северный» номер: шаманы с бубнами, будто в снежном вихре - стремительные кони и лихие наездники.
Выезжает Емеля на печи и принимается жонглировать... подушками и стеганными лоскутными одеяльцами.
-Что творится, что творится! Наш царек решил жениться! Ну давай скорей женись, да смотри - не промахнись, - звучит напутствие незадачливому царскому сыну. И конечно же, он промажет, и стрела упадет в болото, и достанется ему в невесты... правильно, Царевна-лягушка. Ну а что будет дальше - приходите, сами увидите!
Юлия Ивченко, Краснодар:
-Я заранее решила создать себе праздничное настроение и уже побывала у сестры в Питере, у друзей в Москве, а теперь приехала к подруге в Тулу и сразу пошла в цирк на новогоднее представление «Жар-птица». В Питере в цирк не попала, а в Туле билет купила без проблем. И мне очень понравился ваш цирк, я здесь впервые.
Поразил номер с лошадьми. Очень зрелищный, красочный, мощный. А когда наездница начала выкрикивать какие-то гортанные звуки, я почувствовала, как во мне просыпается нечто от предков - древнее, могучее. Это невероятные чувства. Тоже захотелось вскочить на лихого коня и помчаться куда-нибудь в даль...
Никогда в цирке прежде я такого не испытывала, хотя считаю себя большим любителем этого вида искусства и четыре раза в год обязательно смотрю новые представления. В цирке есть все: смелость, сила и ловкость, красота и доброта, прекрасная музыка, световые и цветовые эффекты. И сказка, которой нам так не хватает порой в жизни...
Мне очень нравится, что в программе «Жар-птица» много животных. Поразили кошки - вижу их в цирке впервые и удивлена, как это своенравное животное так подчиняется человеку... Попробуй свою домашнюю кису заставить что-то сделать против ее воли! Для меня это что-то новенькое.
Люблю акробатику. Музыка, костюмы - в этой программе все на высоком уровне. Нравится, что много русских народных мелодий в современной обработке, что костюмы такие красочные и тоже в наших традициях. Ярко, нарядно, с блестками - и при этом свое, родное.
Впервые видела в цирке чечетку, да еще с элементами акробатики и жонглирования.
А финальный номер - с таким разнообразием животных и птиц, что не успеваешь дух перевести от восторга, эмоции просто зашкаливают!
Мама Юлия и дочка Милана, Тула:
-Цирк мы очень любим и стараемся не пропускать премьеры.
В целом программа интересная. Акробатика, в том числе воздушная, - на самом высоком уровне, артисты работают без страховки, аж дух захватывает. Очень понравились лошади. Мишки невероятно хороши! И кошки, и степ.
Но лично мне не хватило клоунады - классической. Чтобы клоуны были традиционные - в кепках, с красными носами и в смешных башмаках. Современный стиль нам немного чужд. Хочется такого клоуна - из нашего детства, - резюмировала Юлия.
-А мне все понравилось! И клоуны тоже. Но больше всего - номера с животными, - вливается в разговор Милана.
Евгения и Ольга Демешенковы, Калужская область:
-К вам в Тулу на новогоднее представление мы обязательно приезжаем каждый год. В программе «Жар-птица» нам понравились спецэффекты. Очень грамотно работают акробаты. Животные хороши - ухоженные, шерстка блестит, видно, что их любят, заботятся о них. Я знаю, что только так можно добиться от братьев меньших полной отдачи. Совершенно фееричный последний номер - столько животных и птиц! Яркие попугаи, экзотические обезьяны, собаки - породистые и дворняги, и тут же лама, питон, леопарды, дикобразы, просто невероятно! - отметила Евгения.
-Мне очень понравилась программа «Жар-птица». А из животных - лошади. Я обожаю лошадей! И сама учусь ездить верхом - меня мама учит. У нас дома, а живем мы в деревне в Калужской области, есть свой конь Вермут, - поделилась ее дочь Оля.
-Да, у нас своя лошадь, и скоро будет вторая. Это просто хобби - для души. У дедушки с бабушкой, у моих родителей были лошади, вот и мы завели. У нас такие просторы - леса, поля, объезжать их верхом - ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот скоро будем делать это вместе с дочкой, - подтвердила мама. - В новогодней программе нас также впечатлили костюмы - красочные, яркие, в русском стиле. Рефреном звучат «Валенки, валенки», другие народные песни, здорово! Думаю, нам сейчас этой самобытности очень не хватает.
Первые показы шоу «Жар-птица» стали настоящим праздником смеха, радости и волшебства. Представление получилось ярким и волнующим, блистательным и запоминающимся!
Нелли ЧУКАНОВА
Фото: Елена КУЗНЕЦОВА
