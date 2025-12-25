Дорогие туляки и гости оружейной столицы!
- 09:15 25 декабря 2025
От всего коллектива Тульского академического театра драмы самые яркие и сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2026-й станет для вас грандиозной премьерой, где каждый день будет наполнен счастливыми сценами, каждая роль - триумфом, а финал каждого месяца встречается овациями успеха и радости.
Желаем вам аншлага во всех начинаниях, блестящих проектов и вдохновения, которое, как лучший режиссёр, ведёт к новым победам. Пусть ваш жизненный сюжет будет захватывающим, а на каждом его повороте вас ждёт благополучие, крепкое здоровье и тепло близких сердец.
А мы всегда БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ТЕАТРЕ!
В новом году вас снова встретят уже полюбившиеся постановки - от трогательного «Вальса в облаках» до искромётной «Собаки на сене», от глубокого «Чагина» до волшебного «Обыкновенного чуда». И, конечно, мы готовим новые сюрпризы и премьеры, чтобы дарить вам незабываемые эмоции.
Пусть каждый ваш поход в наш театр станет маленьким праздником, а искусство всегда наполняет жизнь красками и смыслом!
С любовью, ваш Тульский академический театр драмы.
Подробнее о спектаклях и продажа электронных билетов на сайте театра tuldramteatr.ru
Театральная касса работает ежедневно с 10 до 19 часов без выходных и перерывов.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (4872) 31-11-69
Реклама. ГУК ТО "ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ", ИНН 7107032745