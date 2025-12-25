Новости компаний

Дорогие туляки и гости оружейной столицы!

  • 09:15 25 декабря 2025
post-img

Фото из архива ГУК ТО "ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ"


От всего коллектива Тульского академического театра драмы  самые яркие и сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2026-й станет для вас грандиозной премьерой, где каждый день будет наполнен счастливыми сценами, каждая роль - триумфом, а финал каждого месяца встречается овациями успеха и радости.

Желаем вам аншлага во всех начинаниях, блестящих проектов и вдохновения, которое, как лучший режиссёр, ведёт к новым победам. Пусть ваш жизненный сюжет будет захватывающим, а на каждом его повороте вас ждёт благополучие, крепкое здоровье и тепло близких сердец.

А мы всегда БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ТЕАТРЕ!

В новом году вас снова встретят уже полюбившиеся постановки - от трогательного «Вальса в облаках» до искромётной «Собаки на сене», от глубокого «Чагина» до волшебного «Обыкновенного чуда». И, конечно, мы готовим новые сюрпризы и премьеры, чтобы дарить вам незабываемые эмоции.

Пусть каждый ваш поход в наш театр станет маленьким праздником, а искусство всегда наполняет жизнь красками и смыслом!

С любовью, ваш Тульский академический театр драмы.

Подробнее о спектаклях и продажа электронных билетов на сайте театра tuldramteatr.ru

Театральная касса работает ежедневно с 10 до 19 часов без выходных и перерывов.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (4872) 31-11-69

 

Реклама. ГУК ТО "ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ", ИНН 7107032745

Реклама
erid: F7NfYUJCUneTUT4BUKz8

