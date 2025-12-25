«Новогодние выходные» приглашают в мир традиций, сказок и чудес
- 11:40 25 декабря 2025
С 3 по 10 января в ремесленном дворе «Добродей» пройдут «Новогодние выходные» для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. Они проводятся в рамках регионального проекта «Музейная зима в Туле».
3 января добродеи приглашают в Тульскую кузню на мастер-классы по ковке и чеканке, деревянные игры в Потешной слободе, на занятия по росписи.
Состоится интерактивная программа «Три коня», созданная специально для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу народных традиций, узнать секреты старинных ремесел – кузнечного и плотницкого.
4, 5 и 9 января гостей ждут ремесленные и творческие мастер-классы, а также деревянные игры в Потешной слободе.
6 января добродеи проведут мастер-классы для вех желающих. Также в этот день можно отправиться на интерактивные программы «Три коня», а также «Потеха на подковах», знакомящую с народными обычаями святочных гуляний в фольклорном театре «Булыжник».
7 января в программу «Новогодних выходных» включены мастер-классы, интерактивная программа «Потеха на подковах» и деревянные игры в Потешной слободе.
8 и 10 января в сказочный мир народных традиций увлечет интерактивная программа «Три коня», пройдут мастер-классы и игры в Потешной слободе.
Возможна оплата по Пушкинской карте.
В эти дни ремесленный двор «Добродей» ждет гостей с 12:00 до 16:00.
Приходите всей семьей, здесь найдется занятие по душе для каждого!
Справки – по телефону: +7 (4872) 35-25-00.
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А, Б
6+
Реклама. ГУК ТО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ", ИНН 7104523449