Бесплатные новогодние кинопоказы в «Майском»: лучшие фильмы о главном
- 10:20 26 декабря 2025
До 11 января 2026 года в ретрокинотеатре «Майский» в рамках новогодних мероприятий состоятся бесплатные показы фильмов, утверждающих семейные ценности.
Посетители смогут насладиться классическими новогодними лентами отечественного кинематографа. В программе — такие шедевры, как «Чук и Гек», «Карнавальная ночь», «Золушка», «Снежная сказка», «Зигзаг удачи», «Мама», «Эта веселая планета» и «Чародеи».
Программа кинопоказов в ретрокинотеатре «Майский»:
30 декабря 2025 (вторник), 18:00
«Чук и Гек» (СССР, 1953), реж. И. Лукинский, 48 мин., 6+
3 января 2026 (суббота), 14:00
«Карнавальная ночь» (СССР, 1957), реж. Э. Рязанов, 78 мин., 0+
4 января 2026 (воскресенье), 14:00
«Золушка» (СССР, 1947), реж. Н. Кошеверова, 84 мин., 0+
5 января 2026 (понедельник), 14:00
«Снежная сказка» (СССР, 1959), реж. Э. Шенгелая, 68 мин., 12+
6 января 2026 (вторник), 14:00
«Зигзаг удачи» (СССР, 1968), реж. Э. Рязанов, 88 мин., 6+
8 января 2026 (четверг), 14:00
«Мама» (СССР, 1976), реж. Э. Бостон, 88 мин., 0+
9 января 2026 (пятница), 14:00
«Эта весёлая планета» (СССР, 1973), реж. Ю. Сааков, 94 мин., 12+
10 января 2026 (суббота), 14:00
«Чародеи» (СССР, 1982), реж. К. Бромберг, 147 мин., 0+
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А
