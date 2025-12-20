Культура

В Туле представили легендарный дулёвский фарфор

  • 12:50 20 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства 19 декабря стартовала выставка «Белее выпавшего снега и звонче мартовского льда. Дулёвский фарфор». Экспозиция, вошедшая в программу «Музейной зимы в Туле», посвящена семейным традициям и ценностям.

Мероприятие посетила заместитель председателя правительства региона — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она подчеркнула, что выставка призвана возродить прекрасные традиции уютных семейных вечеров. «Совместное чаепитие — одна из самых душевных традиций, когда близкие собираются за столом, сервированным изящным фарфором, хранящим тепло рук мастера», — отметила министр.

В экспозиции представлены знаковые предметы из коллекции производственного кооператива «Дулёвский фарфор» и частных собраний. Посетители увидят как традиционные изделия, так и уникальные авторские работы, отражающие современное искусство и дизайн. Узнаваемый символ бренда — цветок «агашка» — украшает многие экспонаты.

Дулёвский фарфоровый завод, основанный в 1832 году Терентием Кузнецовым, является крупнейшим производителем фарфора в России и важнейшим центром развития художественного фарфора. Предприятие сохраняет преемственность мастерства, сочетая традиции и современные технологии.

Выставка продолжит работу до 31 марта.

