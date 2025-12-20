Общество

Более 7 тысяч жителей Советска получили современное водоснабжение после масштабной модернизации

  • 13:30 20 декабря 2025
Фото: Канал MAX Дмитрия Миляева

Качество питьевой воды и надежность системы водоснабжения значительно улучшились для более чем 7 тысяч жителей города Советска Щекинского района Тульской области.

Масштабные работы завершены в рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области».

Ключевым событием стал капитальный ремонт насосных станций 2-го и 3-го подъема, проведенный в этом году. Эти объекты критически важны для бесперебойной подачи воды в жилые дома и на предприятия города.

До недавнего времени Советск зависел от инфраструктуры, возраст которой составлял около 70 лет — водоснабжение осуществлялось от насосных станций, построенных еще в 1950-х годах. Их износ напрямую влиял на качество услуги.

Данная реконструкция — часть комплексной программы модернизации коммунального хозяйства региона.

