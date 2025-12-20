В Туле прошло совещание по упрощению подключения объектов к электричеству
- 13:56 20 декабря 2025
В Тульской области дан старт системной работе по упрощению процедуры технологического присоединения новых объектов к электросетям. Ключевое совещание с застройщиками и энергетиками провели 19 декабря заместитель председателя регионального правительства Наталья Аникина и министр строительства Игорь Казенный.
Целью встречи в формате открытого диалога стала выработка общей методики решения проблем, с которыми сталкиваются строительные компании при получении условий для подключения к инфраструктуре. Застройщики смогли напрямую задать представителям власти и «Тулэнерго» актуальные вопросы.
Наталья Аникина подчеркнула важность штабной работы, позволяющей детально разбирать конкретные случаи и видеть общую динамику. «Наша задача — найти общую методику решения проблемы создания условий техприсоединения к электросетям», — заявила вице-премьер.
Она также отметила, что эта работа является частью системных усилий по комплексному развитию территорий, а все запланированные объекты должны быть сданы в срок. Власти региона намерены и дальше использовать коллегиальный формат для поиска совместных решений с бизнесом.