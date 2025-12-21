Транспорт
В пятницу туляки 110 раз нарушили ПДД
- 14:49 21 декабря 2025
С 19 по 21 декабря сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды для обеспечения безопасности на дорогах. В Туле за вечер пятницы они выявили 110 административных правонарушений.
6 водителей были за рулем в состоянии опьянения, 5 – не имели права вождения, 5 – неправильно перевозили детей, 7 – не уплатили вовремя штраф, 4 водителя выезжали на встречную полосу.
Двух туляков доставили в ОВД за подделку документов и самовольное оставление части или места службы.
26 автомобилей нарушали требования к светопропусканию окон. 22 авто перевезли на спецстоянку.
Несмотря на массовые нарушения, аварий с пострадавшими за пятничный вечер в городе не произошло.
Инспекторы продолжат службу в выходные дни.
