Транспорт

В пятницу туляки 110 раз нарушили ПДД

  • 14:49 21 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

С 19 по 21 декабря сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды для обеспечения безопасности на дорогах. В Туле за вечер пятницы они выявили 110 административных правонарушений.

6 водителей были за рулем в состоянии опьянения, 5 – не имели права вождения, 5 – неправильно перевозили детей, 7 – не уплатили вовремя штраф, 4 водителя выезжали на встречную полосу.

Двух туляков доставили в ОВД за подделку документов и самовольное оставление части или места службы.

26 автомобилей нарушали требования к светопропусканию окон. 22 авто перевезли на спецстоянку.

Несмотря на массовые нарушения, аварий с пострадавшими за пятничный вечер в городе не произошло.

Инспекторы продолжат службу в выходные дни.

