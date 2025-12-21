Закон

Дело о ветхом доме в Болохово взял под личный контроль глава СКР

  • 16:06 21 декабря 2025
post-img

ФОТО: ГУ ТО «ИА «Регион71»

Уголовное дело по факту ненадлежащего содержания аварийного дома в Болохово Тульской области вышло на федеральный уровень. Его расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Поводом стало широко распространившееся видеообращение жильцов дома на улице Мира. Здание 1959 года постройки, по их словам, давно непригодно для жизни: стены и фундамент треснуты, фасад разрушается, в квартирах зимой холодно. Многолетние жалобы в различные инстанции не привели ни к признанию дома аварийным, ни к началу капремонта.

После публикации видео тульские следователи возбудили уголовное дело. Теперь Бастрыкин затребовал от руководителя регионального управления Владимира Усова подробный доклад о ходе расследования.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Другие новости

post
Закон

Богородицкий суд приговорил гадалку к 4 годам колонии за мошенничество на 3 млн рублей

15:25 26 декабря 2025
post
Закон

Гендиректор компании в Алексине оштрафован за игнорирование требований прокуратуры по долгам по зарплате

14:14 26 декабря 2025
post
Закон

Прокуратура обеспечила ввод в эксплуатацию проблемного дома в ЖК «Айсберг» после задержек

13:00 26 декабря 2025
post
Закон

СК России возбудит дело по факту мошенничества при строительстве дома для инвалида в Тульской области

12:15 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org