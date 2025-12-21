Дело о ветхом доме в Болохово взял под личный контроль глава СКР
- 16:06 21 декабря 2025
Уголовное дело по факту ненадлежащего содержания аварийного дома в Болохово Тульской области вышло на федеральный уровень. Его расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Поводом стало широко распространившееся видеообращение жильцов дома на улице Мира. Здание 1959 года постройки, по их словам, давно непригодно для жизни: стены и фундамент треснуты, фасад разрушается, в квартирах зимой холодно. Многолетние жалобы в различные инстанции не привели ни к признанию дома аварийным, ни к началу капремонта.
После публикации видео тульские следователи возбудили уголовное дело. Теперь Бастрыкин затребовал от руководителя регионального управления Владимира Усова подробный доклад о ходе расследования.
Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.