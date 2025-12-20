В Тульской области могут ввести оплату проезда по биометрии
- 16:29 20 декабря 2025
Власти Тульской области рассматривают возможность внедрения биометрической оплаты проезда в общественном транспорте региона. Этот инновационный проект включен в пакет инициатив для дорожно-транспортного комплекса, рассчитанный на период до 2036 года.
Предложения сформированы в рамках проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой на 2036 год, которая в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Инициативы, поступившие от органов власти, общественных организаций и экспертов, нацелены на повышение комфорта, эффективности и надежности перевозок.
Помимо биометрической системы, цифровизация транспорта предполагает значительное расширение сети «умных» остановочных павильонов. Они будут оснащены бесплатным Wi-Fi, онлайн-табло с точным временем прибытия транспорта, USB-зарядками и кнопками экстренной связи.
Особый акцент в долгосрочных планах делается на развитие мультимодальности. Для этого планируется создать региональный логистический центр, используя выгодное расположение области на пересечении крупных автодорог (М-2 «Крым», М-4 «Дон») и железнодорожных магистралей. Также в стратегии заложена модернизация пересадочных узлов, объединяющих разные виды транспорта.