Общество
Где в Туле купить елку к Новому году
- 16:37 21 декабря 2025
20 декабря в Туле открылись 34 площадки, где можно купить елку к празднику.
Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря с 9:00 до 20:00.
В ассортименте сосна, ель, пихта, голубая ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Эти деревья были выращены специально к новогодним праздникам.
При покупке в санкционированных точках продаж у туляков будет гарантия, что елка не заражена вредителями и выращена в питомнике. Все хвойные деревья имеют карантинный сертификат.
Для удобства покупателей разработана интерактивная карта с адресами всех елочных базаров, которые расположены в Туле.
