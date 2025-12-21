Закон
Тульского водителя автобуса № 35Л оштрафовали за пересечение сплошной
- 12:23 21 декабря 2025
Тульские сотрудники Госавтоинспекции установили и привлекли к ответственности водителя автобуса № 35Л благодаря видео из Интернета.
7 декабря на Проспекте Ленина при перестроении мужчина дважды пересек сплошную линию. Это считается грубым нарушением ПДД.
В отношении водителя вынесли два протокола об административных правонарушениях (по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ). А также назначили штраф 750 рублей за каждое нарушение.