400 спортсменов по карате собрались в Туле для соревнований
- 17:23 21 декабря 2025
В эти выходные в многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» состоялись Кубок России по Карате-до Шотокан Казэ Ха и межрегиональные соревнования по всестилевому карате.
400 сильнейших спортсменов из различных регионов Российской Федерации и Республики Абхазия приехали на состязания. Два дня они демонстрировали свои навыки и технику.
О соревнованиях рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.