Владимир Путин: Мы шли вперед, работали, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы
- 16:06 19 декабря 2025
Каждый из нас думает о будущем страны, внуков, детей. Об этом говорил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией; в Москве от «Тульских известий» работает в эти минуты главный редактор Полина Крымова.
Глава государства на вопрос о том, что бы он написал потомкам, надиктовал: «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано предками, жили нашими текущими заботами, но мы шли вперед, работали, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, думали о будущем, думали о вас. У нас многое получилось. Желаем, чтобы удача всегда была с вами. И чтобы вы были счастливы».
