Губернатор Дмитрий Миляев подписал законы о расширении поддержки семей и участников СВО в Тульской области
- 16:10 19 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал пакет региональных законов, направленных на расширение социальной поддержки различных категорий граждан.
Глава региона согласовал бесплатная юридическую помощь для родителей.
В нее входит право на бесплатную юридическую помощь теперь предоставлено родителям, ограниченным или лишённым родительских прав. Они смогут получить помощь юриста для решения вопросов, связанных с отменой ограничения или восстановлением в родительских правах.
Следующим шагом стало продление льготы по транспортному налогу для участников СВО.
На 2026 год продлена льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции, добровольцев, их супругов, а в случае гибели — родителей или вдов. Льгота действует на одно транспортное средство любой мощности, за исключением автомобилей из списка Минпромторга стоимостью от 10 млн рублей.
Также Дмитрий Миляев поручил расширить социальный контракт для участников СВО.
Теперь на неё могут претендовать безработные участники СВО, завершившие службу. Если участник признан инвалидом I или II группы, контракт может быть заключён с ним или с его безработной супругой. Выплата по контракту для начала предпринимательской деятельности составляет до 350 тысяч рублей.