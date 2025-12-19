Общество

Губернатор Дмитрий Миляев подписал законы о расширении поддержки семей и участников СВО в Тульской области

  • 16:10 19 декабря 2025
post-img

фото: Елена Кузнецова

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал пакет региональных законов, направленных на расширение социальной поддержки различных категорий граждан.

Глава региона согласовал бесплатная юридическую помощь для родителей.
В нее входит право на бесплатную юридическую помощь теперь предоставлено родителям, ограниченным или лишённым родительских прав. Они смогут получить помощь юриста для решения вопросов, связанных с отменой ограничения или восстановлением в родительских правах.

Следующим шагом стало продление льготы по транспортному налогу для участников СВО.
На 2026 год продлена льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции, добровольцев, их супругов, а в случае гибели — родителей или вдов. Льгота действует на одно транспортное средство любой мощности, за исключением автомобилей из списка Минпромторга стоимостью от 10 млн рублей.

Также Дмитрий Миляев поручил расширить социальный контракт для участников СВО.
Теперь на неё могут претендовать безработные участники СВО, завершившие службу. Если участник признан инвалидом I или II группы, контракт может быть заключён с ним или с его безработной супругой. Выплата по контракту для начала предпринимательской деятельности составляет до 350 тысяч рублей.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org