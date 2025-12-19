Общество
Владимир Путин: Мы системно занимаемся подготовкой высококвалифицированных кадров
- 16:24 19 декабря 2025
О культе рабочей профессии и искусственном интеллекте шла речь сегодня на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией; в Москве от «Тульских известий» работает в эти минуты главный редактор Полина Крымова.
Мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных кадров, подчеркнул Владимир Путин. «Будем поднимать качество образования. Будем продолжать целевую подготовку кадров», – сказал Президент России.
