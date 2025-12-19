Общество
От бананов до корвалола: что журналистам не дали пронести на прямую линию Владимира Путина
- 17:19 19 декабря 2025
Журналисты в основном пытались пронести в Гостиный Двор, где проходила прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина, еду и медикаменты.
Среди того, что им пришлось оставить за дверьми, оказались бананы, мандарины, шоколад, успокоительные, обезболивающие? спазматические и противопохмельные препараты (корвалол, анальгин, ново-пассит), а также сигареты, жевательная резинка.
В пресс-конференции участвовали около 600 журналистов.
Другие новости
Общество
Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь14:15 27 декабря 2025
Общество