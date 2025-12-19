Житель Тульской области через суд добился права на досрочную пенсию как чернобылец
- 16:55 19 декабря 2025
Узловский районный суд удовлетворил иск жителя Тульской области к региональному отделению Пенсионного фонда и обязал ведомство назначить ему досрочную пенсию.
Гражданин оспорил отказ, связанный с подтверждением стажа работы в зоне радиационного загрязнения после чернобыльской катастрофы.
Ранее Пенсионный фонд отказал мужчине, потому что посчитал, что тот предоставил недостаточно доказательств того, что он проработал достаточное количество времени в Чернобыльской зоне, что дало бы ему право на такую льготу по закону о социальной защите чернобыльцев.
Суд же, рассмотрев представленные доказательства, встал на сторону истца.
Теперь региональное отделение ПФР обязано назначить и выплачивать гражданину досрочную пенсию по старости в соответствии с законом.