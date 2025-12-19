Происшествия
В Тульской области в ДТП пострадали 3 человека
- 16:52 19 декабря 2025
Тульская Госавтоинспекция приводит подробности ДТП, случившегося накануне на 3-м километре автодороги Тула – Алексин – поселок Новогуровский.
Там молодой человек 2004 года рождения, управлявший автомобилем «Мицубиси Ланцер», по предварительной информации не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомобилем «Мицубиси» под управлением мужчины 1988 года рождения.
В результате автоаварии различные травмы получили оба водителя, а также пассажир автомобиля «Мицубиси» – девушка 2005 года рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение.
