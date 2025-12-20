Жена участника СВО посвящает стихи современным героям
- 10:15 20 декабря 2025
Недавно поэтесса Елена Коврежникова приняла участие в творческом вечере вечер «Стихи о СВОих». Там она рассказала, что не понаслышке знает, что такое быть женой героя. Ее супруг половину жизни – 25 лет – посвятил службе Отечеству.
В его послужном списке участие в военных операциях в Сирии, Ливии, Югославии и в специальной военной операции. Свое творчество Елена также посвятила современным событиям и нашим парням-участникам СВО, ряды которых пополняют настоящие герои, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ.
– Мои стихи – о героях. Они всегда готовы к сражению за честь Родины, ее славу, ее независимость. Одно из стихотворений называется «Позывной Вяз». Реальный человек, о котором было написано это произведение, в армии прежде не служил, был довольно худощавого телосложения, по характеру скромный и тихий. Но, когда ситуация на Донбассе обострилась, Вяз наравне со всеми несколько лет защищал наше Отечество. Сейчас Вяз вынужденно вернулся в тыл и посвятил себя реставрации икон. Одна из его работ находится в главном храме нашей страны – Храме Христа Спасителя, – рассказала Елена Коврежникова.
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской области, и обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных учреждениях региона.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/