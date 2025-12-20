За сутки в Тульской области ликвидировано шесть пожаров, в Щекино спасли 19 человек
- 11:00 20 декабря 2025
За прошедшие сутки, 19 декабря, в Тульской области не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Однако спасательные подразделения МЧС России оперативно реагировали на ряд происшествий, в том числе ликвидировали шесть техногенных пожаров.
Наиболее сложный пожар произошел в городе Щекино на Ясенковском проезде. Возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома было оперативно локализовано на площади 12 квадратных метров. В ходе спасательной операции по лестничным маршам и с использованием автолестницы огнеборцы эвакуировали 17 человек, включая двоих детей. Пострадавших нет.
Также пожарные расчёты выезжали:
В Новомосковск (ул. Комсомольская) на возгорание в квартире многоэтажки.
В село Маслово (округа Тула) для тушения частного жилого дома.
В Тулу (ул. Михеева), где горели два легковых автомобиля.
В Венёвский район (с. Прудище), где ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании значительной площади.
Помимо этого, за сутки спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Узловском, Щекинском, Ефремовском, Венёвском районах и Новомосковске.