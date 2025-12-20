Происшествия

За сутки в Тульской области ликвидировано шесть пожаров, в Щекино спасли 19 человек

  • 11:00 20 декабря 2025
post-img

Фото: МЧС Тульской области

За прошедшие сутки, 19 декабря, в Тульской области не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Однако спасательные подразделения МЧС России оперативно реагировали на ряд происшествий, в том числе ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Наиболее сложный пожар произошел в городе Щекино на Ясенковском проезде. Возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома было оперативно локализовано на площади 12 квадратных метров. В ходе спасательной операции по лестничным маршам и с использованием автолестницы огнеборцы эвакуировали 17 человек, включая двоих детей. Пострадавших нет.

Также пожарные расчёты выезжали:

В Новомосковск (ул. Комсомольская) на возгорание в квартире многоэтажки.

В село Маслово (округа Тула) для тушения частного жилого дома.

В Тулу (ул. Михеева), где горели два легковых автомобиля.

В Венёвский район (с. Прудище), где ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании значительной площади.

Помимо этого, за сутки спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Узловском, Щекинском, Ефремовском, Венёвском районах и Новомосковске.

Другие новости

post
Происшествия

За прошедшие сутки в Тульской области спасатели выезжали на 11 ДТП

12:17 27 декабря 2025
post
Происшествия

Пять человек эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Ефремове

13:35 26 декабря 2025
post
Происшествия

За сутки в Тульской области спасатели ликвидировали шесть пожаров

11:03 26 декабря 2025
post
Происшествия

Пожар на заводе в Щёкино полностью потушили

22:38 25 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org