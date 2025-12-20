Происшествия
Пожар в частном доме в Веневском районе унес жизнь мужчины
- 10:00 20 декабря 2025
Один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме в селе Дьяконово Веневского района Тульской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в доме на две семьи на улице Зеленая Роща. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, ликвидировали открытое горение на площади 3 кв. метров.
В результате пожара погиб мужчина - уточнили в ведомстве. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дознавателями МЧС России проводится проверка.
К ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и 5 единиц техники.
