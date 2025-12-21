Спорт
В Туле 1100 спортсменов присоединились к забегу Дедов Морозов
- 11:59 21 декабря 2025
21 декабря в тульском центральном парке состоялся традиционный забег Дедов Морозов.
1100 любителей активного образа жизни из 15 субъектов страны присоединились к забегу. Участники были разных возрастов: от 4 до 78 лет.
Взрослые преодолели дистанции в 5 км и 10 км, а дети – 400 м и 700 м.
Кроме того, состоялся костюмированный забег на 1 км.
Все участники получили медали, тематические футболки и новогодние колпаки. Об этом рассказал в своем канале в МАХ губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Забег прошел в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».