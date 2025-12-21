Спорт

В Туле 1100 спортсменов присоединились к забегу Дедов Морозов

  • 11:59 21 декабря 2025
Фото: канал Дмитрия Миляева в MAX

21 декабря в тульском центральном парке состоялся традиционный забег Дедов Морозов.

1100 любителей активного образа жизни из 15 субъектов страны присоединились к забегу. Участники были разных возрастов: от 4 до 78 лет.

Взрослые преодолели дистанции в 5 км и 10 км, а дети – 400 м и 700 м.

Кроме того, состоялся костюмированный забег на 1 км.

Все участники получили медали, тематические футболки и новогодние колпаки. Об этом рассказал в своем канале в МАХ губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Забег прошел в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

