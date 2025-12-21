Спорт

Алексинские танцоры одержали абсолютный Гран-при в Москве

  • 13:31 21 декабря 2025
post-img

Фото: «Первый тульский»

Танцевальный коллектив «Глория» из Алексина одержал победу среди 500 участников на московском конкурсе «Счастливая Звезда». Коллектив представил 12 номеров в различных стилях и завоевал абсолютное Гран-при, а также получил 11 призовых мест.

Ключевой стала постановка под песню Николая Расторгуева «Река течёт», в которой память и связь поколений передаются движением. Артисты сами добавляют в каждый номер личные и искренние элементы.

Коллектив основали в 2009 году. Сейчас в «Глории» (в переводе с латинского – «слава») занимаются больше 40 человек. Это не первая победа коллектива: они уже выступали с успехом в Казани, Санкт-Петербурге, Беларуси и других городах.

Директор алексинского МБОУ СОШ №1 Татьяна Венюкова отмечает, что видна любовь подростков к своему делу.

О победе юных спортсменов рассказал «Первый тульский».

