В Туле наградили 39-й гвардейский медотряд орденом Пирогова
- 13:06 21 декабря 2025
19 декабря в Тульском государственном музее оружия состоялась церемония вручения государственных наград. Центральным событием стало награждение 39-го отдельного гвардейского медицинского аэромобильного отряда орденом Пирогова.
Церемонию провел заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин. Он вручил орден командиру отряда гвардии полковнику Юрию Бровко, а также наградил отличившихся военнослужащих за мужество в зоне СВО.
С поздравлениями от имени губернатора Дмитрия Миляева выступил заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков, который также вручил военным медикам награды региона. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.
Глава региона в своем канале в МАХ поздравил медотряд с высокой наградой.
«Гордимся нашими мужественными военными медиками – профессионалами с большой буквы!» – написал он.