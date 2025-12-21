Культура

Дмитрий Миляев приглашает туляков посетить новый музей Родиона Щедрина

  • 13:50 21 декабря 2025
post-img

Фото: Тульские известия

16 декабря в Алексине Тульской области состоялось торжественное открытие Дома-музея Щедриных.

Посетители могут совершить виртуальную прогулку по старому дому Щедриных и Алексину начала XX века, визуализировать его музыку.

Особая ценность экспозиции – записанное Щедриным приветствие с личными воспоминаниями.

Музей располагается на ул. Радбужской 46 в городе Алексин.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ приглашает туляков и гостей региона посетить музей.

