Безопасность
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину с балкона высотки
- 18:37 21 декабря 2025
Ранее мы писали, что сотрудники МЧС выехали на вызов, где говорилось, что человек застрял на балконе.
Стало известно, что на обратной стороне перил на балконе 12-го этажа оказалась женщина.
Спасатели быстро приехали на место происшествия и помогли тулячке спуститься. Начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Николай Атюнин и его помощник Сергей Калиничев поднялись на 12 этаж и затянули женщину обратно на балкон.
В результате происшествия никто не пострадал.
Другие новости
Безопасность