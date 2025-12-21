Безопасность

В Туле сотрудники МЧС спасли женщину с балкона высотки

  • 18:37 21 декабря 2025
post-img

Фото: Тульское облуправление МЧС

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС выехали на вызов, где говорилось, что человек застрял на балконе.

Стало известно, что на обратной стороне перил на балконе 12-го этажа оказалась женщина.

Спасатели быстро приехали на место происшествия и помогли тулячке спуститься. Начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Николай Атюнин и его помощник Сергей Калиничев поднялись на 12 этаж и затянули женщину обратно на балкон.

В результате происшествия никто не пострадал.

Другие новости

post
Безопасность

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12 27 декабря 2025
post
Безопасность

В Тульской области усилят меры безопасности на объектах ТЭК во время праздников

17:00 26 декабря 2025
post
Безопасность

Тульские росгвардейцы провели спецучения по задержанию «злоумышленника» в квартире

16:00 26 декабря 2025
post
Безопасность

В Тульской области выявили шесть «черных» кредиторов

13:55 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org