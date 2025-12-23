Жалобы на экологию и фотовыставка о ветеранах СВО: о чём говорили на личном приёме у губернатора
- 10:30 23 декабря 2025
В ходе личного приёма граждан губернатором Тульской области были рассмотрены два социально значимых вопроса: экологическая обстановка в Новомосковске и поддержка патриотического проекта из Алексина.
Жительница Новомосковска обратилась с проблемой периодического распространения неприятных запахов из промышленной зоны города. В ответ заместитель председателя правительства региона Алексей Степин доложил, что с сентября в городе организован постоянный мониторинг атмосферного воздуха с помощью современного оборудования. По его словам, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не фиксируется.
Глава администрации Новомосковска Руслан Бутов добавил, что экологическая ситуация в целом стабильна, а количество обращений по запахам в 2025 году сократилось более чем вдвое. Все жалобы оперативно направляются в надзорные органы. Вопрос о неприятных запахах взят на особый контроль, будут проработаны конкретные меры по их устранению.
Вторым заявителем стал житель Алексина Николай Абрамов, который представил свой социальный проект «Герой СВОей земли». Проект представляет собой фотовыставку о ветеранах специальной военной операции, вернувшихся домой и проходящих социализацию.
Фотовыставка уже экспонировалась в Киреевске и Алексине. Автор планирует расширить экспозицию, подав заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив, и попросил помощи в организации показов во всех муниципалитетах региона.
Министерство молодёжной политики Тульской области выразило готовность помочь в организации выставки на своих площадках и включить её в программу региональных мероприятий 2026 года.