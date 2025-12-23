Как перейти на автоУСН с 1 января 2026 года
- 12:00 23 декабря 2025
УФНС России по Тульской области напоминает, что с 2025 года в Тульской области доступен специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН). По состоянию на сегодняшний день автоУСН применяют 328 налогоплательщиков региона.
Действующим организациям и индивидуальным предпринимателям, планирующим перейти на автоУСН с 1 января 2026 года, необходимо направить уведомление не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней, срок перенесен с 31 декабря). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
Применять его могут организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
- численность работников не более пяти человек;
- годовой доход не более 60 млн рублей;
- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;
- расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
- зарплата выплачивается только безналично;
- не применяются иные специальные режимы налогообложения.
Режим автоУСН имеет ряд преимуществ. Налоговый период – месяц, не нужно сдавать налоговые декларации. Кроме того, плательщики автоУСН освобождаются от предоставления в налоговые органы десяти форм отчётности, в том числе по НДФЛ и страховым взносам.
Часть функций налоговых агентов по НДФЛ исполняют уполномоченные банки, а страховые взносы платить не нужно. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, финансирование - за счет бюджетных средств (из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет).
Ставка налога по автоУСН составляет: 8% при выборе объекта налогообложения «доходы» и 20% при выборе объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Узнать подробнее об автоУСН можно на промостранице.