Общество

Как перейти на автоУСН с 1 января 2026 года

  • 12:00 23 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

УФНС России по Тульской области напоминает, что с 2025 года в Тульской области доступен специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН). По состоянию на сегодняшний день автоУСН применяют 328 налогоплательщиков региона.

Действующим организациям и индивидуальным предпринимателям, планирующим перейти на автоУСН с 1 января 2026 года, необходимо направить уведомление не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней, срок перенесен с 31 декабря). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

Применять его могут организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

  • численность работников не более пяти человек;
  • годовой доход не более 60 млн рублей;
  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;
  • расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
  • зарплата выплачивается только безналично;
  • не применяются иные специальные режимы налогообложения.

Режим автоУСН имеет ряд преимуществ. Налоговый период – месяц, не нужно сдавать налоговые декларации. Кроме того, плательщики автоУСН освобождаются от предоставления в налоговые органы десяти форм отчётности, в том числе по НДФЛ и страховым взносам.

Часть функций налоговых агентов по НДФЛ исполняют уполномоченные банки, а страховые взносы платить не нужно. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, финансирование - за счет бюджетных средств (из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет).

Ставка налога по автоУСН составляет: 8% при выборе объекта налогообложения «доходы» и 20% при выборе объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Узнать подробнее об автоУСН можно на промостранице.

