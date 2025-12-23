Эксперт успокоила россиян: из новогодних ёлок вылезают безобидные клопы, а не клещи
Жители Санкт-Петербурга, Москвы и других городов страны столкнулись с неожиданными «гостями» из купленных новогодних ёлок — из деревьев стали вылезать мелкие насекомые. В соцсетях пользователи предположили, что это опасные энцефалитные клещи.
Однако, как рассказала «Парламентской газете» инженер Дмитровского лесопитомника Галина Хренова, изучив фотографии, это оказались обыкновенные клопы, а не клещи.
«Это клоп, — сообщила эксперт. — Вреда человеку они не приносят».
Паниковать не стоит: эти насекомые, в отличие от энцефалитных клещей, не являются переносчиками опасных заболеваний и не представляют угрозы для здоровья людей. Они обитают на хвойных деревьях и с наступлением тепла в квартире могут проснуться и выползти наружу.
Специалисты рекомендуют перед установкой ёлки в доме внимательно осмотреть её, по возможности стряхнуть на улице или на балконе, чтобы избежать нежелательного соседства.