Общество

Эксперт успокоила россиян: из новогодних ёлок вылезают безобидные клопы, а не клещи

  • 11:33 23 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Жители Санкт-Петербурга, Москвы и других городов страны столкнулись с неожиданными «гостями» из купленных новогодних ёлок — из деревьев стали вылезать мелкие насекомые. В соцсетях пользователи предположили, что это опасные энцефалитные клещи. 

Однако, как рассказала «Парламентской газете» инженер Дмитровского лесопитомника Галина Хренова, изучив фотографии, это оказались обыкновенные клопы, а не клещи.

«Это клоп, — сообщила эксперт. — Вреда человеку они не приносят».

Паниковать не стоит: эти насекомые, в отличие от энцефалитных клещей, не являются переносчиками опасных заболеваний и не представляют угрозы для здоровья людей. Они обитают на хвойных деревьях и с наступлением тепла в квартире могут проснуться и выползти наружу.

Специалисты рекомендуют перед установкой ёлки в доме внимательно осмотреть её, по возможности стряхнуть на улице или на балконе, чтобы избежать нежелательного соседства.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

