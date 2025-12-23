Общество
В фонде «Защитники Отечества» состоялся совместный прием участников СВО
- 11:24 23 декабря 2025
В рамках работы мобильной приемной военный прокурор Московского военного округа генерал-лейтенант Андрей Попов и исполняющий обязанности прокурора Тульской области государственный советник юстиции 3 класса Михаил Можаев 18 декабря 2025 года провели на базе тульского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» совместный прием военнослужащих - участников специальной военной операции.
Поступившие обращения касались вопросов прохождения военной службы, получения статуса ветерана боевых действий, федеральных и региональных выплат, предоставления льгот и социальных гарантий.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.
