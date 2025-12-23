Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме под Тулой
- 11:45 23 декабря 2025
В деревне Старое Басово городского округа Тула произошло возгорание в частном жилом доме. В результате происшествия погиб хозяин дома.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. В тушении участвовали 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Несмотря на усилия спасателей, в результате пожара погиб 78-летний хозяин дома.
Причина происшествия устанавливается. Следователи и дознаватели на месте проводят осмотр, чтобы определить источник возгорания.
В связи с трагическим инцидентом МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в отопительный период.
Регулярно проверяйте состояние электроприборов и электропроводки.
Используйте только качественное и исправное электрооборудование.
Не оставляйте без присмотра включённые в сеть обогреватели, плитки и другие приборы, особенно на ночь.
Не перегружайте электросеть, включая несколько мощных потребителей в одну розетку через тройник.
В случае обнаружения возгорания немедленно звоните по номеру 112 или 101.