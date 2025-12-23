Туляки подарили новогоднюю сказку детям Горловки
- 11:30 23 декабря 2025
В преддверии Нового года делегация Тульской области побывала в подшефной Горловке Донецкой Народной Республики с благотворительной миссией. Гости посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы подарить ребятам праздник и надежду. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в Max.
Творческий коллектив из Тулы подготовил для детей интерактивное представление. Сказочные герои вовлекли юных зрителей в мир новогодних чудес: ребята участвовали в конкурсах, разгадывали загадки и водили хороводы вокруг ёлки. Зал наполнился смехом и улыбками.
Особую атмосферу создали личные поздравления и внимание к каждому ребёнку.
Тульские гости передали центру не только добрые пожелания, но и развивающие игры, книги, наборы для творчества и сладкие новогодние подарки.