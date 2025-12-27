Спорт
Лаконичность и усложнения: пресс-конференция после матча АКМ – «Ростов»
- 01:39 27 декабря 2025
Главные тренеры тульского АКМ и «Ростова» подвели итоги матча ВХЛ (2:1 ОТ).
Главный тренер АКМ Вадим Епанчинцев:
– Не самый лучший для нас матч по содержанию. Не работало большинство, не получалась игра в формате 5 на 5, не проходили позиционные атаки с ходу. Готовились серьезно, настраивались, говорили ребятам, что "Ростов" играет в интересный хоккей.
Нам очень важно было победить. Пришлось непросто, сами себе усложняли жизнь. Но 2 очка есть 2 очка, результат достигнут, и это главное.
Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев:
– Команду соперника с победой!