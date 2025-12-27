Спорт

Лаконичность и усложнения: пресс-конференция после матча АКМ – «Ростов»

  • 01:39 27 декабря 2025
post-img

Фото: ХК АКМ

Главные тренеры тульского АКМ и «Ростова» подвели итоги матча ВХЛ (2:1 ОТ).

Главный тренер АКМ Вадим Епанчинцев:

– Не самый лучший для нас матч по содержанию. Не работало большинство, не получалась игра в формате 5 на 5, не проходили позиционные атаки с ходу. Готовились серьезно, настраивались, говорили ребятам, что "Ростов" играет в интересный хоккей.

Нам очень важно было победить. Пришлось непросто, сами себе усложняли жизнь. Но 2 очка есть 2 очка, результат достигнут, и это главное.

Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев:

– Команду соперника с победой!

