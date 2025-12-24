Спорт

Тульский «Арсенал» лишился лучшего бомбардира

  • 17:04 24 декабря 2025
post-img

Фото: Фк «Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» покидает его лучший бомбардир. Нападающий Амур Калмыков продолжит карьеру в костромском «Спартаке», о чем официально сообщила пресс-служба тульской команды.

Трансфер 31-летнего форварда оценивается в 450 тысяч евро. Действующий контракт Калмыкова с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Первой лиги уроженец Кабардино-Балкарии забил 8 голов, что является лучшим показателем среди всех игроков тульского клуба. Всего в составе «оружейников», к которым он присоединился зимой 2025 года, Калмыков провел 36 матчей и отличился 11 раз.

Другие новости

post
Спорт

Лаконичность и усложнения: пресс-конференция после матча АКМ – «Ростов»

01:39 27 декабря 2025
post
Спорт

«Тулица» победила чемпиона России

01:34 27 декабря 2025
post
Спорт

Тульский АКМ одержал волевую победу над «Ростовом»

01:28 27 декабря 2025
post
Спорт

Тульский АКМ выиграл у «Тамбова»

22:30 24 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org