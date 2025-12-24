Спорт
Тульский «Арсенал» лишился лучшего бомбардира
- 17:04 24 декабря 2025
Тульский «Арсенал» покидает его лучший бомбардир. Нападающий Амур Калмыков продолжит карьеру в костромском «Спартаке», о чем официально сообщила пресс-служба тульской команды.
Трансфер 31-летнего форварда оценивается в 450 тысяч евро. Действующий контракт Калмыкова с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Первой лиги уроженец Кабардино-Балкарии забил 8 голов, что является лучшим показателем среди всех игроков тульского клуба. Всего в составе «оружейников», к которым он присоединился зимой 2025 года, Калмыков провел 36 матчей и отличился 11 раз.