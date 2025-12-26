Подтвердить льготы многодетной семьи можно через приложение Мax
- 16:30 26 декабря 2025
Теперь многодетным семьям не обязательно носить с собой бумажное удостоверение. Льготы можно подтверждать одним QR-кодом в мессенджере Max.
Где можно использовать такой QR-код?
В самых разных ситуациях. Например, для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок, для использования скидок в магазине, а также для подтверждения права на льготный проезд.
Что нужно для работы QR в Max?
Подтвержденная учетная запись на Госуслугах
Смартфон (iOS или Android) с поддержкой распознавания лица или отпечатка пальца
Вам должно быть больше 18 лет
Действующая биометрия
Если биометрии нет, ее можно подтвердить по загранпаспорту нового образца, в МФЦ или банке, который оказывает такую услугу.
Как настроить QR-код
Шаг 1. Госуслуги
Зайдите на Госуслуги
В разделе «Семья и дети» дайте согласие на формирование цифрового льготного удостоверения
Шаг 2. Приложение MAX
Откройте MAX на смартфоне (iOS или Android)
Пройдите верификацию профиля с помощью биометрии
Приложение создаст ваш Цифровой ID
Шаг 3. Готовый QR-код
После верификации MAX автоматически загрузит ваш QR-код с Госуслуг. Он появится в профиле и будет готов к использованию.
Как пользоваться
При входе в музей, оформлении льготного проезда или получении скидки:
открываете приложение Max
показываете QR-код в вашем профиле
специалист считывает его – льгота подтверждена.
Бумажное удостоверение можно оставить дома – цифровой QR-код в Max полностью его заменяет.