Культура

Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт

  • 16:45 26 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Такую статистику представил федеральный проект «Цифровая культура». Так, Тульская область занимает 8 место по стране по сбору заявлений на перевыпуск карт.

С 2026 года культурная госпрограмма «Пушкинская карта», реализуемая в рамках нацпроекта «Семья», начнет работать с новым оператором – Банком ВТБ.

Более 50 процентов владельцев Пушкинской карты уже подали заявление, это свыше 60 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Тульская область удерживает лидирующие позиции по числу выпущенных Пушкинских карт. Так, по комплексной оценке показателей регион занимает 20 место в общероссийском рейтинге и 5 место в Центральном Федеральном округе. 99,95 % молодежи в возрасте от 14 до 22 являются владельцами Пушкинской карты.

Напомним, чтобы пользоваться картой в прежнем режиме в 2026 году, необходимо подать заявление на ее переоформление до 28 декабря. До конца года сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении
Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка.

