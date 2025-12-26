Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт
- 16:45 26 декабря 2025
Такую статистику представил федеральный проект «Цифровая культура». Так, Тульская область занимает 8 место по стране по сбору заявлений на перевыпуск карт.
С 2026 года культурная госпрограмма «Пушкинская карта», реализуемая в рамках нацпроекта «Семья», начнет работать с новым оператором – Банком ВТБ.
Более 50 процентов владельцев Пушкинской карты уже подали заявление, это свыше 60 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.
Тульская область удерживает лидирующие позиции по числу выпущенных Пушкинских карт. Так, по комплексной оценке показателей регион занимает 20 место в общероссийском рейтинге и 5 место в Центральном Федеральном округе. 99,95 % молодежи в возрасте от 14 до 22 являются владельцами Пушкинской карты.
Напомним, чтобы пользоваться картой в прежнем режиме в 2026 году, необходимо подать заявление на ее переоформление до 28 декабря. До конца года сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении
Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка.