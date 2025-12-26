Безопасность

В Тульской области усилят меры безопасности на объектах ТЭК во время праздников

  17:00 26 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Под председательством губернатора Дмитрия Миляева состоялось заседание антитеррористической комиссии Тульской области. На нём были рассмотрены ключевые вопросы обеспечения безопасности в регионе.

Основное внимание уделили антитеррористической защищённости линейных объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Участники совещания обсудили комплекс мер, направленных на недопущение угроз критической инфраструктуре.

Особый акцент был сделан на подготовке к новогодним и рождественским праздникам, в период которых в регионе пройдёт множество массовых мероприятий.

«В предстоящие праздничные дни в Тульской области пройдет немало событий с участием большого количества жителей и гостей региона. Первостепенная задача – обеспечить максимальную безопасность людей», – подчеркнул губернатор. – «Нужно действовать на опережение, быстро и решительно. Важно не допустить любых проявлений терроризма и экстремизма. Жестко пресекать преступные посягательства на жизнь и здоровье граждан».

Комиссия дала поручения правоохранительным органам и профильным ведомствам усилить режим охраны общественного порядка, ужесточить контроль в местах массового пребывания людей и обеспечить слаженное межведомственное взаимодействие для оперативного реагирования на любые угрозы.
 
 

Новости Тулы и области - последние события сегодня
