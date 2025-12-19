Спорт
Тульский АКМ разгромлен в Омске
- 21:04 19 декабря 2025
Тульский АКМ в гостевом матче ВХЛ проиграл «Омским крыльям» – 1:6.
В составе омичей шайбы забросили Юрий Кожухов (12), Дмитрий Злодеев (22, в меньшинстве), Савва Андреев (30, в меньшинстве), Егор Степанов (47, в большинстве), Кирилл Кожевников (48, в большинстве), Александр Шевченко (60). У туляков отличился Владислав Дюкарев (58, в большинстве).
АКМ проиграл все матчи выездной серии: ранее он потерпел поражение от ханты-мансийской «Югры» (3:4 ОТ), тюменского «Рубина» (1:3), курганского «Зауралья» (1:6).
С 37 очками в 35 матчах АКМ занимает 21-е место, отставая от зоны плей-офф на 3 очка. 24 декабря красно-синие сыграют в Туле с «Тамбовом». Начало матча в 19:00.