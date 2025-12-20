Погода
В Туле 20 декабря ожидается ветреная погода без осадков
- 07:10 20 декабря 2025
20 декабря в Туле ожидается холодная и преимущественно пасмурная погода с вероятным туманом в утренние часы.
Утром температура будет около −2…−1 °C, днём отклонения от нуля сохранятся, а к вечеру столбики термометров опустятся до примерно −2 °C.
Атмосферное давление в течение дня сохранится на уровне около 749–751 мм рт. ст., что близко к климатической норме для декабря в регионе.
Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью примерно 3–8 метров в секунду, порывистые усиления будут возможны в течение дня.
Другие новости
Погода