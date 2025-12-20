Культура

Творческий вечер Александра Морозова прошел в Суворове

  • 17:05 20 декабря 2025
post-img

Фото: Канал MAX Дмитрия Миляева

В Суворове Тульской области состоялся благотворительный творческий вечер юмориста Александра Морозова. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на закупку необходимого оборудования для участников специальной военной операции.

Александр Морозов, являющийся амбассадором Общероссийского народного фронта, выступил перед жителями города. Особенностью вечера стала его встреча и общение с волонтерами, которые с начала СВО помогают бойцам на фронте и их семьям в тылу.

В рамках мероприятия от лица ОНФ волонтерам были вручены благодарности за активную гражданскую позицию и значительный вклад в поддержку военнослужащих. Концерт стал не просто юмористическим шоу, а, по отзывам зрителей, искренней беседой с человеком, всей душой поддерживающим страну и армию.

Другие новости

post
Культура

В посёлке Арсеньево после капремонта открылся Центр культуры, кино и досуга

10:50 27 декабря 2025
post
Культура

Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт

16:45 26 декабря 2025
post
Культура

Названы самые популярные у туляков книги в 2025 году

14:52 26 декабря 2025
post
Культура

Тематический поезд «Тула» устроил викторину для пассажиров на станции «Курская» в Москве

14:25 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org