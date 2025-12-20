Творческий вечер Александра Морозова прошел в Суворове
- 17:05 20 декабря 2025
В Суворове Тульской области состоялся благотворительный творческий вечер юмориста Александра Морозова. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на закупку необходимого оборудования для участников специальной военной операции.
Александр Морозов, являющийся амбассадором Общероссийского народного фронта, выступил перед жителями города. Особенностью вечера стала его встреча и общение с волонтерами, которые с начала СВО помогают бойцам на фронте и их семьям в тылу.
В рамках мероприятия от лица ОНФ волонтерам были вручены благодарности за активную гражданскую позицию и значительный вклад в поддержку военнослужащих. Концерт стал не просто юмористическим шоу, а, по отзывам зрителей, искренней беседой с человеком, всей душой поддерживающим страну и армию.