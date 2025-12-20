Врачи, инженеры и IT-аналитики: в Тульской области назвали самые востребованные профессии на ближайшие 12 лет
- 16:42 20 декабря 2025
Медицинские работники всех уровней, инженеры, технологи и IT-аналитики станут самыми востребованными и дефицитными специалистами в Тульской области в период до 2036 года. Такой прогноз содержится в проекте Стратегии социально-экономического развития региона, который призван смягчить последствия грядущего сокращения трудоспособного населения.
Наиболее остро нехватка кадров, помимо здравоохранения и инженерно-технической сферы, ожидается в промышленности, науке и строительстве.
Для заполнения кадровых вакансий региону придется активнее привлекать молодежь, сотрудников старшего возраста и иностранную рабочую силу. Уже сейчас каждый шестнадцатый работник в области — иностранец, и этот показатель, вероятно, будет расти.
При этом в ряде отраслей, таких как торговля, энергетика, сельское хозяйство и финансовый сектор, прогнозируется сокращение численности персонала. Низкий уровень безработицы (около 2%), который сейчас смягчает ситуацию, в будущем может ограничить внутреннюю мобильность кадров.