HR-эксперт назвала 5 правил поведения на новогоднем корпоративе

  17:00 20 декабря 2025
Новогодние корпоративы в Тульской области — это не только праздник, но и риск испортить репутацию одним неверным шагом. Чтобы избежать этого, HR-эксперт Валерия Доманская сформулировала пять ключевых правил поведения для сотрудников. Об этом пишет «Молодой коммунар».

Главная ошибка, по мнению специалиста, — считать, что на вечеринке отменяются все офисные нормы. Напротив, в неформальной обстановке коллеги и руководство наблюдают друг за другом даже внимательнее.

«Ведите себя так, будто завтра всё произошедшее окажется в вашем личном деле, — советует Доманская. — Эти события отразятся в памяти людей, которые принимают решения о вашей карьере».

Особое внимание стоит уделить дресс-коду. Слишком откровенный или, наоборот, чрезмерно формальный наряд могут создать неправильное впечатление. Идеальная формула: узнать формат мероприятия, добавить 10% элегантности к своему обычному стилю и вычесть 20% официальности.

Также важно уметь грамотно общаться с коллегами из других отделов, проявляя искренний интерес, но не становясь навязчивым.

И, наконец, ключевое правило — своевременный уход. Планируйте его заранее.

