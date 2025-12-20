HR-эксперт назвала 5 правил поведения на новогоднем корпоративе
- 17:00 20 декабря 2025
Новогодние корпоративы в Тульской области — это не только праздник, но и риск испортить репутацию одним неверным шагом. Чтобы избежать этого, HR-эксперт Валерия Доманская сформулировала пять ключевых правил поведения для сотрудников. Об этом пишет «Молодой коммунар».
Главная ошибка, по мнению специалиста, — считать, что на вечеринке отменяются все офисные нормы. Напротив, в неформальной обстановке коллеги и руководство наблюдают друг за другом даже внимательнее.
«Ведите себя так, будто завтра всё произошедшее окажется в вашем личном деле, — советует Доманская. — Эти события отразятся в памяти людей, которые принимают решения о вашей карьере».
Особое внимание стоит уделить дресс-коду. Слишком откровенный или, наоборот, чрезмерно формальный наряд могут создать неправильное впечатление. Идеальная формула: узнать формат мероприятия, добавить 10% элегантности к своему обычному стилю и вычесть 20% официальности.
Также важно уметь грамотно общаться с коллегами из других отделов, проявляя искренний интерес, но не становясь навязчивым.
И, наконец, ключевое правило — своевременный уход. Планируйте его заранее.