Билеты на концерт Ларисы Долиной исчезли из продажи
- 15:55 20 декабря 2025
Продажа билетов на юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Туле внезапно прекращена. Приобрести их на концерт, запланированный во Дворце культуры «Туламашзавода», сейчас невозможно через крупные билетные сервисы, сообщает «Первый Тульский».
Информации об отмене самого мероприятия нет. Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялись слухи о том, что туляки массово сдают билеты на шоу, однако подтверждения этому не находилось.
Напомним, что в 2024 году имя Ларисы Долиной оказалось в центре громкого судебного разбирательства. Певица через суд признала недействительной сделку по продаже своей московской квартиры за 112 миллионов рублей, заявив, что стала жертвой телефонных мошенников.
