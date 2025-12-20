Общество

Билеты на концерт Ларисы Долиной исчезли из продажи

  • 15:55 20 декабря 2025
post-img

Фото: Тульские известия

Продажа билетов на юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Туле внезапно прекращена. Приобрести их на концерт, запланированный во Дворце культуры «Туламашзавода», сейчас невозможно через крупные билетные сервисы, сообщает «Первый Тульский». 

Информации об отмене самого мероприятия нет. Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялись слухи о том, что туляки массово сдают билеты на шоу, однако подтверждения этому не находилось.

Напомним, что в 2024 году имя Ларисы Долиной оказалось в центре громкого судебного разбирательства. Певица через суд признала недействительной сделку по продаже своей московской квартиры за 112 миллионов рублей, заявив, что стала жертвой телефонных мошенников.

