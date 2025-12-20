Культура

В тульском Центральном парке торжественно открыли Резиденцию Деда Мороза

  • 15:30 20 декабря 2025
Фото: Канал MAX Дмитрия Миляева

В Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова в Туле сегодня состоялось долгожданное открытие Резиденции Деда Мороза. Мероприятие прошло в рамках масштабного регионального проекта «Зима по-тульски».

Территория большого детского городка превратилась в настоящую зимнюю сказку. Гостей с порога встречали яркие сказочные персонажи, создавая праздничное настроение. Кульминацией церемонии стало эффектное появление самого Деда Мороза и Снегурочки, которые прибыли к своей резиденции на нарядно украшенном фаэтоне, запряженном лошадьми.

Открытие Резиденции стало одним из ключевых событий предновогодней программы парка. Теперь у детей и их родителей есть собственная точка притяжения, где можно встретиться с главным зимним волшебником, окунуться в атмосферу праздника и сделать памятные фотографии.

Работа Резиденции будет продолжаться в течение всех новогодних каникул.

