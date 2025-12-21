Боец спецоперации: Важно донести до юных сердец истинное значение патриотизма
- 11:52 21 декабря 2025
Участник СВО встретился со студентами Узловского железнодорожного техникума и поделился своей историей боевой жизни. Шла речь о наших героях, о людях, вызвавшихся отстаивать интересы страны, подписав контракт с Министерством обороны РФ.
Мероприятие было организованно в рамках патриотического воспитания и посвящено самому важному – мужеству, долгу и любви к Родине.
Боец СВО Сергей поделился с первокурсниками своими мыслями о том, что значит быть защитником Отечества. Он рассказал о своей службе в зоне СВО, о трудностях и испытаниях, с которыми приходится сталкиваться каждый день, но главное – о бесценном опыте товарищества, взаимовыручки и верности воинскому долгу.
«Студенты слушали очень внимательно, затаив дыхание. В глазах читалось неподдельное уважение и желание понять. После рассказа настало время вопросов, и ребята не стеснялись спрашивали. Их интересовало всё: от быта военнослужащих до личных переживаний и планов на будущее. С готовностью отвечал на каждый вопрос, находя правильные слова, чтобы донести до юных сердец истинное значение патриотизма и героизма», – делится Сергей.
Студенты в свою очередь выразили благодарность своему земляку за его отвагу, службу и за то, что поделился с ними частичкой своей непростой, но такой важной историей жизни.
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – направление в первоочередном порядке детей в государственные или муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/