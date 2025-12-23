Общество

В Туле чествовали энергетиков региона

  • 10:00 23 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

 

В тульском филиале компании «Россети Центр и Приволжье» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. На мероприятии подвели итоги работы отрасли, наградили лучших специалистов и почтили память коллег, погибших в зоне СВО.

С профессиональным праздником почти 15 тысяч работников энергокомплекса региона от имени губернатора Дмитрия Миляева поздравил председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

«Профессионализм и слаженная работа специалистов отрасли ежедневно обеспечивают развитие нашего региона. Энергетики круглогодично выполняют работы по модернизации и ремонту объектов генерации, линий электропередачи, трансформаторных подстанций. Уверен, что ваша работа и дальше будет способствовать надежному энергоснабжению наших жителей», — сказал Михаил Пантелеев.

Особую благодарность он выразил ветеранам, передающим опыт молодым коллегам.

Заместитель председателя правительства Наталья Аникина отметила вклад тульских энергетиков в восстановление подшефного Мариуполя. Она привела цифры модернизации отрасли в регионе: с 2021 по 2024 годы на эти цели направлено более 19 млрд рублей, введено 565 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и около 2,5 тысяч километров ЛЭП.

«На период с 2025 по 2028 год запланирована реализация инвестпрограмм на почти 20 миллиардов рублей», — добавила Аникина.

Перед началом торжественной части собравшиеся почтили минутой молчания память героев-энергетиков, погибших при выполнении долга в зоне проведения специальной военной операции.

Министр энергетики Тульской области Эдуард Головин подчеркнул, что сплоченность и готовность к выполнению любых задач — отличительные черты работников отрасли.

В завершение церемонии отличившимся энергетикам были вручены федеральные, региональные и ведомственные награды за профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд.

Возрастное ограничение: 12+

