Закон

В Туле осуждены организаторы схемы хищений материнского капитала на 5,7 млн рублей

  • 11:00 23 декабря 2025
post-img

Фото: пресс-служба судов и УСД Тульской области

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по громкому делу о мошенничестве с материнским капиталом. К реальным срокам лишения свободы приговорены организаторы преступной схемы, действовавшей в рамках кредитного потребительского кооператива «Магазин Быстрых Кредитов» (КПК «МБК»). Всего осуждены 14 человек, а общий ущерб государству превысил 5,7 млн рублей.

С 2016 по 2021 год руководители кооператива А.А. Корнеев и В.Н. Васильев, риелтор Д.С. Шалагинов и другие члены организованной группы создали механизм хищения средств материнского (семейного) капитала (МСК). Владельцев сертификатов вовлекали в сделку по фиктивному приобретению жилья. В договорах купли-продажи указывалась сильно завышенная стоимость недвижимости, а разницу между реальной и фиктивной ценой участники схемы присваивали. Таким образом, целевые средства господдержки семей с детьми тратились не на улучшение жилищных условий.

Приговором суда от 22 декабря 2025 года трое главных организаторов — Корнеев А.А., Васильев В.Н. и Шалагинов Д.С. — признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Им назначены реальные сроки лишения свободы от 3,5 до 7,5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Остальные подсудимые, в том числе риелторы и владельцы сертификатов МСК, которые были соисполнителями, получили условные сроки и штрафы. Некоторые из них осуждены по статьям о пособничестве в составе организованной группы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

