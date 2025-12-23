В Тульской области за сутки потушено 6 пожаров, есть погибшие
- 10:40 23 декабря 2025
За прошедшие сутки, 22 декабря, в Тульской области зафиксировано 6 пожаров. В двух случаях при возгораниях в многоквартирных домах есть человеческие жертвы.
В пожарах в жилых домах в Туле и Суворове погибли два человека. На улице Николая Руднева в Туле огнеборцы эвакуировали 10 человек, в том числе трёх детей, и с помощью спасательного устройства эвакуировали трёх жильцов, находившихся на лестничном марше. Несмотря на усилия спасателей, погиб 42-летний мужчина. Для тушения привлекались 20 человек и 5 единиц техники.
В городе Суворов на улице Ленинского Юбилея в результате пожара в квартире также погиб человек. Спасатели эвакуировали 8 жильцов. На месте работали 16 огнеборцев и 4 единицы техники.
Ещё один пожар произошёл в деревне Кузнецово Киреевского района, где горел частный жилой дом. Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров силами 15 огнеборцев и 4 единиц техники. Пострадавших нет.
Также пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля на улице Кутузова в Туле.
Помимо пожаров, за прошедшие сутки спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 5 ДТП: по два случая в Одоевском районе и городском округе Тула, один — в Ясногорском районе.